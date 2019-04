Cagliari-Frosinone 1-0 (primo tempo 1-0)



Marcatori: 27' p.t. Joao Pedro rig.



Cagliari (4-3-1-2): Cragno; Srna, Ceppitelli, Klavan (16' s.t. Romagna), Lykogiannis; Faragò, Cigarini, Ionita; Birsa (28' s.t. Padoin); Joao Pedro (39' s.t. Deiola), Pavoletti. All. Maran.



Frosinone (3-5-2): Sportiello; Goldaniga, Ariaudo, Capuano; Zampano (16' s.t. Pinamonti), Paganini, Maiello, Valzania (35' s.t. Trotta), Beghetto; Ciano, Ciofani (31' s.t. Dionisi). All. Baroni



Arbitro: Abisso di Palermo



Ammoniti: 12' s.t. Faragò (C), 37' s.t. Joao Pedro (C), 46' s.t. Ciano (F)



Espulso: 34' s.t. Faragò (C)