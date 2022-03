, allenatore del, è intervenuto a Sky Sport dopo la sconfitta con il: le sue dichiarazioni.- "Io ero incavolato con l'arbitro, non ho visto nulla. Sono andato dentro e ho sfondato tre porte".- "Sono soddisfatto della mia squadra, tantissimo. Non meritavamo di perdere. Nel finale l'occasione, abbiamo arrembato. Abbiamo messo 7-8 uomini in area di rigore, una partita aperta. Poi abbiamo avuto meno occasioni perché loro sono fenomenali a chiudere sulla trequarti. Hanno una qualità pazzesca e si è vista sul gol. Il Cagliari ha fatto una partita alla pari e avrebbe meritato il pari, poi non abbiamo fortuna".- "Poi Maignan ha dato un cazzotto a Lovato in area, in quei casi è rigore. Potevamo pareggiarla per le occasioni create e per questo episodio. Se lo vedete da dietro... Se no Lovato si diverte a stare per terra? Nemmeno il VAR l'ha visto. Se Lovato tocca il pallone prima e il portiere gli dà un cazzotto, ma il VAR che ci sta a fare? Si è perso un punto, andiamo avanti. Chi la prende la palla? E il portiere cosa prende? Doveva fare scene e piangere come Theo Hernandez che doveva prendere il giallo per simulazione? L'immagine è chiarissima, come fate a non vederlo? Lasciamo perdere, il Milan ha vinto e siamo tutti contenti".- "Guardo quelli davanti o quelli dietro? Guardo tutto. Ogni partita ci sono episodi e determinano il risultato. Sono stati bravi loro a fare gol, noi abbiamo preso la traversa e c'era il rigore. In questo momento abbiamo bisogno di punti, se meritiamo un punto bisognerebbe pigliarlo. Senza guardare gli altri, facciamo i punti per salvarci, bisogna giocare come oggi".- "Fino a ieri nel girone di ritorno eravamo sesti, prima della Lazio addirittura quarto. Parla da solo, partite fatte bene e punti. Ne abbiamo toppata solo una con lo Spezia, oggi meritavamo di pareggiare con la prima in classifica. Qualche punto ci sfugge, a volte per colpa nostra a volte degli altri".- "Quest'anno è difficilissimo, succede di tutto. Noi abbiamo buttato due punti con la Fiorentina. Può succedere di tutto, ci sono squadre che sorprendono. Altre squadre al nostro livello hanno vinto con il Milan giocando molto peggio di noi".