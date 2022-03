: incolpevolissimo sul gol. Salva i suoi dal colpo del possibile k.o di Calabria.: qualche sbavatura di troppo costano la sufficienza al difensore rossoblù.: un francobollo su Giroud per tutta la partita, tranne una volta, e quella volta è stata decisiva. Nel complesso regge alla grande il confronto. Peccato, avrebbe meritato molto di più.: quando c'è da mettere il piede lui non si tira indietro. Una vera roccia difensiva.: se Theo Hernandez non fa quello che vuole è tutto merito suo.(dal 36' s.t: tiene in piedi il centrocampo sardo ma si dimentica di partecipare in fase d'attacco.: primo tempo da protagonista, poi nella ripresa finisce nella morsa del gioco rossonero.(dal 36' s.t: nel ruolo di centrocampista interno non si trova pienamente a proprio agio. Rimandato.(dal 30' s.t: entra per dare freschezza alle fasce. Suo il cross per la traversa di Pavoletti).: tiene a bada Calabria come può. Poco propositivo in fase offensiva.(dal 22' s.t: entra e porta un po' di ordine nel momento del bisogno).: non impensierisce mai Maignan. Continua il periodo buio per il brasiliano che avrebbe voluto festeggiare la chiamata in azzurro con un gol.: tanto impegno in fase d'appoggio, per una questione di traversa non trova il gol del pareggio al 90esimo minuto.: terza sconfitta di fila e situazione che nuovamente si fa calda. Doveva osare di più dopo lo svantaggio. Non si può aspettare così troppo.: cerca spesso la soluzione del lancio lungo per saltare le prime due linee di pressing del Cagliari. Reattivo su Marin nel finale.: intensità nelle due fasi non sempre supportata dalla qualità. Cestina il gol del 2-0 calciando su Cragno da posizione decisamente favorevole.: chiude tutto e tutti da autentico leader. Prestazione perfetta per il difensore inglese.: sempre molto preciso ed elegante nelle chiusure. Protagonista di un salvataggio decisivo su Joao Pedro al 30’ del secondo tempo.: nella prima frazione ispira tutte le azioni più importanti del Milan. Incursore ma anche rifinitore, il francese vive una serata da protagonista.: sublime la sua regia, detta i tempi della manovra. Il sinistro al volo con il quale regala la vittoria al Milan è di una bellezza ammaliante. Match winner.: sostanza in mediana per il centrocampista ivoriano.: sette volte su dieci sbaglia la scelta. A volte anche troppo lento nel far girare il pallone e con poca qualità. (dal 29’ st: sempre nel vivo del gioco e con una grande voglia di fare, specie a inizio ripresa. Ma allo spagnolo manca la giocata decisiva o la finalizzazione. Scarabocchia una palla gol enorme al 10’ del primo tempo (dal 26’ st: cuore e polmoni al sevizio della squadra ): brutta prestazione per il forte attaccante portoghese. Si intestardisce nel cercare di andare via in dribbling senza mai alzare la testa e guardare il compagno meglio piazzato. ( dal 26’ st: entra in campo con il piglio giusto. Organizza due contropiedi interessanti, lotta su ogni pallone): riesce a essere decisivo anche nelle partite dove i difensori avversari gli prendono le misure. Giocatore di una intelligenza superiore: l’assist per Bennacer è di qualità. ( dal 41’ st: non sbaglia una mossa. Il risultato non racconta la superiorità mostrata del Milan ma pesa come un macigno.