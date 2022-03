Ismael Bennacer ha deciso Cagliari-Milan con il suo gol, al termine del match è intervenuto a Sky Sport: "Cos'è successo nel finale? Non lo so, ero a metà campo e non ho visto cosa è successo. Chiederò, ma la cosa più importante erano i tre punti".



GOL PESANTE - "Io uomo decisivo per il Milan? Siamo tutti decisivi penso. Oggi sono stato io e sono molto contento di aver aiutato la squadra, se posso aiutare la squadra con qualche gol lo faccio: l'ho fatto oggi e sono contento per me e per la squadra".



MILAN CHE ARRIVA AL RISULTATO - "E' vero che magari non facciamo tanti gol, ma vinciamo. E poi lavoriamo per fare meglio ogni partita. 1-0 è una vittoria, sono tre punti quindi per noi è uguale. Penso che tutti vogliamo vincere 2/3/4-0, ma anche così va bene".



+6 SULL'INTER - "Sappiamo che la cosa più importante è la fine, non possiamo dire niente. Testa bassa e lavoriamo per fare il meglio possibile".