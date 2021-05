Tommaso Giulini, presidente del Cagliari, parla a Sky prima del match con il Milan, con il club sardo già salvo dopo il pareggio fra Benevento e Crotone: "E' stato un fiume di emozioni, è stato bellissimo e complicatissimo. Oggi guardavamo la partita tutti insieme, meritiamo veramente tutti questa salvezza. E' scattato qualcosa nella partita contro il Parma, quel gol all'ultimo minuto ha fatto scattare qualcosa. E' una salvezza indimenticabile".



Giulini parla anche di Di Francesco: "Abbiamo provato a dare una certa identità con un allenatore importante ma non è stato così. Non c'è un colpevole, purtroppo non è andato bene quello che abbiamo provato a fare. Con il cambio di allenatore è arrivato un cambio radicale di tendenza".



Su Semplici: "Sicuramente ha portato entusiasmo ed una proposta di calcio per salvarci, serviva una mentalità diversa ed è stato bravo a cambiare la testa dei ragazzi".