Tommasoha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine della gara persa per 2-0 in casa del Bologna: "L'ultimo posto in classifica è la cosa che ci ferisce maggiormente. Dobbiamo dimostrare più attaccamento a questa maglia, lavorare meglio durante la settimana e fare di più durante le partite. Il periodo non è fortunato neanche sotto l'aspetto delle decisioni arbitrali. Dobbiamo pensare ad uscire il prima possibile da questa situazione, la rosa non è da ultimo posto in classifica. L'obiettivo primario è la salvezza, sapevamo che anche quest'anno sarebbe stato questo il nostro obiettivo principale: dobbiamo prendere atto della situazione con tanta umiltà, che potrebbe mancare in alcuni giocatori che hanno giocato in palcoscenici più importanti di questo. Servono personalità e umiltà, oltre a tanto lavoro: bisogna aggrapparsi a questi tre termini per venirne fuori"."Quest'anno non siamo andati in ritiro, ma qualche giorno prima dell'Atalanta ci servirà eccome. Specifico meglio: il ritiro potrebbe essere utile, ma prenderemo una decisione assieme all'allenatore. Mazzarri è una delle certezze a cui ci dobbiamo aggrappare, abbiamo ancora dei problemi e forse lui non ha inciso come avrebbe voluto ma in molte gare si è visto il gioco che vuole dalla squadra. Negli ultimi due match gli episodi arbitrali non ci sono stati favorevoli, speriamo cambi anche questa tendenza"."Il prossimo mercato è lontano, ma il direttore sta già ragionando. Stasera Bellanova è entrato bene e Farias ha fatto il possibile: abbiamo tanti giocatori importanti indisponibili, penso ad esempio a Keita o Dalbert. A livello di probabilità, è difficile sempre ritrovarsi con 7-8 giocatori fuori"."E' una domanda molto tecnica e sono in difficoltà a rispondere. Oggi non siamo andati in difficoltà negli ultimi 30', prima dell'ultima pausa delle Nazionali c'è stato questo problema poi penso si sia risolto".