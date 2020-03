Tommaso Giulini, presidente del Cagliari, ha parlato nel corso della trasmissione 'Monitor', in onda su Videolina, del futuro di Radja Nainggolan, in prestito ai sardi ma ancora di proprietà dell'Inter: "Se ci saranno le condizioni ci proveremo, la trattativa è complicata. Se ci saranno margini e la volontà di Radja proveremo a imbastirla, ad oggi con la situazione che viviamo è difficile anche fare previsioni. Radja ha dimostrato in stagione cosa può fare qua”.