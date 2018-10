Tommaso Giulini, presidente del Cagliari, parla di Nicolò Barella, centrocampista dei sardi e obiettivo di mercato di Inter, Milan, Roma e club di Premier League. Ecco le sue parole a Tuttosport: "Nicolò ha finalmente un allenatore che gli dà tantissimo. Incedibilità? Se dovesse restare, io sarei il più felice di tutti, però è altrettanto chiaro che il ragazzo potrebbe avere l'ambizione di giocare in Champions. Intanto, fa piacere vedere protagonisti nelle Nazionali Nicolò, ma pure Cragno, Romagno e lo stesso Deiola, che oggi è a Parma".



ANCORA BARELLA - "E' diventato uomo crescendo al fianco di Daniele Conti e di Andrea Cossu e come una spugna è riuscito ad assorbire valori quali il rispetto, l'amore per la maglia e per la professione. E oggi accade lo stesso con Srna e con Chiellini in Nazionale".