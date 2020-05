Tommaso Giulini, presidente del Cagliari, parla della ripresa del calcio giocato: “Sarà un campionato strano, pieno di situazioni irrisolte. Ma se noi ci comportiamo come famiglia e saremo in grado di concentraci su noi stessi potremo dare delle grandi soddisfazioni".



Parlando a margine dell'annullo filatelico sul francobollo emesso in occasione del centesimo compleanno del club nato il 30 maggio 1920, Giulini, come si legge su Repubblica.it, aggiunge: ”C’è voglia di ripartire e competere. Non ci aspettavamo di festeggiare così, in questa situazione. Vogliamo ripartire dagli stessi valori di cento anni fa quando in un circolo un gruppo di amici decise di regalare una squadra alla città. Noi vogliamo cercare di fare sempre meglio. Festeggiare il centenario così ci fa sentire anche un maggiore senso di responsabilità".