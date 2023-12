Il Cagliari si prepara alla sfida contro il Sassuolo, in programma per domani, lunedì 11 dicembre. In vista del match dell'Unipol Domus, Ranieri ha scelto i convocati. Questo l'elenco completo:



PORTIERI: Radunovic, Aresti, Scuffet.

DIFENSORI: Goldaniga, Dossena, Hatzidiakos, Wieteska, Augello, Zappa, Obert, Azzi, Di Pardo.

CENTROCAMPISTI: Mancosu, Nandez, Viola, Deiola, Prati, Jankto, Sulemana.

ATTACCANTI: Lapadula, Oristanio, Pereiro, Pavoletti, Petagna, Shomurodov, Luvumbo.