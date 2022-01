Il dg del Cagliari Mario Passetti ha parlato di mercato a pochi minuti dall'inizio della gara con la Fiorentina: "C'è una trattativa in corso per Baselli, speriamo vada a buon fine. Nandez? Non sono previste cessioni, se dovessero esserci arriveranno sostituti adeguati. Questo è un momento complicato per tutti, per fortuna sono stati creati protocolli per disciplinare queste situazioni. Le partite vanno preparate nel migliore dei modi con i giocatori a disposizione. Astori? E' sempre con noi, questa è sempre una partita speciale.