Il direttore sportivo del Cagliari Stefano Capozzucca ha parlato a Mediaset della situazione relativa al futuro di Nahitan Nandez, in aperta rottura col club dopo una serie di episodi per forzare un suo trasferimento all'Inter: "Nandez è un giocatore importante e come tale per cederlo devono esserci determinate garanzie e cifre che non ci sono state. Per questo non si è concretizzato il trasferimento. Il giocatore ambiva all’Inter ma purtroppo non ci sono stati i presupposti. E rimasto molto amareggiato ma la vita va avanti. Il nostro presidente quando lo ha comprato dal Boca Juniors ha fatto un investimento importante. Il calciatore ha fatto molto bene e come tale va rispettato ma anche la società. Normale che se ci sarà un’opportunità che gratifica entrambi lo accontenteremo".