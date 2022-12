La palpitante vittoria ottenuta sul Perugia non è bastata ai tifosi del Cagliari per spegnere il malcontento che da qualche settimana attraverso il mondo dei sostenitori sardi.



A fine gara, malgrado il 3-2 a proprio favore, gran parte dell'Unipol Domus ha contestato la squadra con cori e fischi di scherno. Una protesta che non è andata giù a chi la sfida con gli umbri l'ha decisa con una doppietta: "Trovare uno che ti fa gestacci dopo una vittoria è troppo - ha tuonato Leonardo Pavoletti ai microfoni dell'Unione Sarda - Per me è difficile, non l'avevo mai visto e non me l'aspettavo qui a Cagliari. Mi hanno anche scritto sui social, è un livello che non va bene. Di sicuro abbiamo problemi, magari siamo molto scarsi però il cuore e la voglia non sono mai mancati. In tutte le partite, quando siamo andati sotto, ci abbiamo provato fino al 95': colpa nostra, ma eravamo uniti".