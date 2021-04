Cagliari al lavoro in vista della sfida di domenica alle 12.30 contro l'Inter: come comunicato dal club sardo, Alessandro Tripaldelli è tornato in gruppo, mentre hanno svolto lavoro personalizzato Luca Ceppitelli, Matteo Tramoni, Riccardo Sottil e Nahitan Nandez. L'ex Boca deve smaltire una contusione alla coscia destra riportata in partita.