Il Cagliari in Europa non è un tabù. Già in questa stagione la squadra sarda aveva sognato l'ingresso nell'elite del calcio internazionale, soprattutto grazie all'avvio da incubo del Milan e l'andatura a corrente alternata di Roma e Lazio. Poi però, nonostante l'ottima guida del comandante Rolando Maran e un ritrovato Radja Nainggolan, la squadra è scivolata al 14° posto in classifica. Ma il quinto posto ad appena due punti dalla zona Champions dopo otto turni della scorsa stagione fa ben sperare anche i betting analyst in vista del prossimo campionato. Secondo i bookmaker, infatti, la caccia all'Europa League è aperta e la scommessa, se realizzata entro giugno 2022, pagherebbe 6 volte la posta. Chissà se la profezia del presidente del Cagliari, Tommaso Giulini, quando accostò i sardi alle prime cinque posizioni del campionato (era il 18 settembre del 2014 ndr), si tramuterà in realtà.