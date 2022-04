Claudio Bellucci, vice di Walter Mazzarri sulla panchina del Cagliari, ha parlato prima della trasferta di domani a Genova:



“Abbiamo preparato una gara attenta, useremo le nostre armi, andiamo là per vincere e per aumentare il distacco che c’è tra noi e il Genoa. I ragazzi sanno dell’importanza della gara. Le scelte? Ovviamente non sarò certo io a scoprire le carte del mister Mazzarri”.



ASSENZA DI LOVATO - “Pesa tanto, ma chi giocherà al suo posto non lo farà rimpiangere. Per il sostituto penso che il mister resterà in dubbio fino all’ultimo, vedremo”.



SCONTRI DIRETTI - “Non possiamo ripetere gli errori fatti in quelle gare, come per esempio in quella di La Spezia. Abbiamo l’esperienza, vogliamo affrontare la gara di domani col giusto piglio”.