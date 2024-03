Cagliari in ansia per Shomurodov, le ultime

Trattiene il fiato il Cagliari in vista del prossimo appuntamento di campionato contro il Verona di lunedì 1° aprile (ore 15). La squadra di Claudio Ranieri rischia di presentarsi allo scontro salvezza della Unipol Domus Arena senza Eldor Shomurodov, vittima di un problema fisico con la sua nazionale. L’attaccante classe ‘95 è andato pure a segno - ha sbloccato il risulato dopo 20 minuti - nella sfida vinta per 3-0 dal suo Uzbekistan contro Hong Kong, valida per girone asiatico di qualificazione al Mondiale del 2026, ma ha dovuto abbandonare il terreno di gioco al termine del primo tempo.



IL REPORT - Secondo i primi report che arrivano dallo staff medico dell’Uzbekistan, Shomurodov è stato vittima di una botta al piede destro che era stato già operato - il calciatore di proprietà della Roma si procurò la frattura del metatarso nella gara contro il Sassuolo dell’11 dicembre scorso - e che per il quale era rimasto ai box per 11 partite, tornando a disposizione per la partita contro l’Empoli dello scorso 3 marzo.



I NUMERI - In questa stagione Shomurodov, arrivato in prestito con diritto di riscatto fissato in 10 milioni di euro, ha disputato 14 partite in Serie A e realizzato 2 reti ed altrettanti assist.