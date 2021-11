Il Cagliari di Tommaso Giulini sonda diversi opzioni in attacco al fine di migliorare la sua deficitaria posizione in classifica. Secondo calcionews24.com il club rossoblu avrebbe messo nel mirino Christian Tello, ala sinistra, visto in Italia con la maglia della Fiorentina e ora in forza al Betis Siviglia. Il giocatore è in scadenza a fine stagione e i sardi potrebbero pagare un indennizzo al club andaluso per portarlo alla corte di Walter Mazzarri già a gennaio.