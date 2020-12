Cagliari-Inter 1-3 (1-0 primo tempo)



Marcatori: 42' p.t Sottil (C), 33' s.t Barella (I), 39' s.t D'Ambrosio (I), 90' + 3 s.t Lukaku (I)



Assist: 39' s.t Barella (I)



Cagliari (4-2-3-1):Cragno; Faragò (23' s.t Klavan), Walukiewicz, Carboni (44' s.t Simeone) Lykogiannis; Marin, Rog; Zappa, Joao Pedro, Sottil (23' s.t Nandez); Pavoletti (30' s.t Cerri). All. Di Francesco



Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni (27' s.t Lautaro Martinez); Darmian (13' s.t Young), Barella, Brozovic, Eriksen (13' s.t Sensi), Perisic ((1' s.t Hakimi (38' s.t D'Ambrosio)); Lukaku, Alexis Sanchez. All. Conte



Arbitro: Fabrizio Pasqua di Tivoli



Ammoniti: 10' p.t Faragò (C), 16' p.t Darmian (I), 26' s.t Pavoletti (C)