Il capitano del Cagliari Joao Pedro è intervenuto ai microfoni di Dazn prima della partita contro il Genoa, decisiva in chiave salvezza: "È una grande opportunità, se vinciamo oggi daremo un duro colpo alle altre. Non sarà semplice, ma non abbiamo altra scelta che vincere. Che partita sarà? Sarà la partita della vita".