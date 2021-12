L'attaccante del Cagliari Joao Pedro è pronto a giocare nella Nazionale Italiana. Stando a quanto riporta L'Unione Sarda il giocatore avrebbe ricevuto una chiamata da Roberto Mancini in cui mostrava la volontà di averlo tra gli azzurri. il giocatore del Cagliari potrebbe arrivare a Coverciano già tra un mese. ​I vertici della nazionale e il ct, infatti, stanno organizzando proprio in questi giorni uno stage che funziona come tappa di avvicinamento ai playoff per i Mondiali. Resta da completare solo l'iter burocratico.