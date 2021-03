non è in giornata e si vede. Procura il rigore del raddoppio bianconero, mentre può poco sugli altri due gol subiti. Sul finale nega a Ronaldo la gioia del poker.: in affanno come tutto il suo reparto. Troppi i passaggi sbagliati in fase di ripartenza.(dal 24' s.t: entra quando mai tutto è già fatto, o meglio disfatto. Controlla il necessario senza problemi).: il migliore tra le insufficienze della retroguardia rossoblù. Prova a far ripartire la squadra ed a tappare i buchi come può.: l'ex di turno esce dal campo con il classico "mal di testa". Giornata da dimenticare.(dal 35' s.t: due tiri in 10 minuti. In poco tempo crea più dei suoi compagni di squadra).: dalla sua parte Chiesa fa quello che vuole. Timido, impacciato per 60 minuti, poi si sveglia e serve l'assist per il gol della bandiera.(dal 24' s.t: non spinge in fase offensiva come dovrebbe, in quella difensiva non è chiamato a grandi interventi).due botte da fuori e nulla più. Eppure solitamente quando giocava contro la Juve tirava fuori il meglio di se.: partita dopo partita si conferma una vera roccia. Tiene botta come può ma molte viene lasciato troppo solo.(dal 35' s.t: troppi gli errori su calcio piazzato. Quest'oggi sono mancate le sue incursioni.: perde in marcatura Ronaldo nel primo gol. In fase offensiva sbaglia troppo.: il capitano rossoblù viene ingabbiato senza troppi problemi.: 18 partite dopo il Cholito ritorno al gol. La speranza è che sia di buon auspicio per le prossime gare.(dal 35' s.t: affrontare una Juventus affamata ed in cerca di riscatto non è mai semplice ma forse bisognerebbe rivedere le scelte di Nandez come esterno di sinistra e di non puntare da subito sull'esperienza di Klavan.ordinaria amministrazione fino a un gol che forse non poteva evitare.: un giallo che gli permetterà di staccare la spina qualche giorno, un assist su calcio d'angolo e nel complesso una prestazione appena sotto media per quel che è il suo rendimento spesso ottimo (38' st).novanta minuti per tornare in condizione e prendersi un posto che non lascerà più.: torna in campo dopo l'ennesimo infortunio, dà sicurezza alla squadra (25' stuno spezzone che gli serve per continuare a inseguire la giusta condizione).finché è in campo, di fatto, non sbaglia niente (35' pt Bernardeschi 5,5: meno bene dei precedenti tentativi da terzino, il gol arriva dalla sua parte)esterno destro, forse è il suo ruolo. Non incide particolarmente, ma non commette errori evidenti.di ruolo è rimasto solo lui, gioca sempre ma non è la miglior prestazione di questa fase.dove Pirlo lo mette, lui dimostra di sapersi adattare. Non è un regista, ma protegge la difesa e trasmette calma ai compagni.spina nel fianco, un altro assist tanto per gradire (38' st Arthur sv): in una Juve a cui riesce tutto facile, a Morata non riesce quasi niente (25' stè stanco, un po' alla volta prova a ritrovare la miglior condizione): brutto il fallo su Cragno, non sono pochi quelli che pensano potesse essere da rosso. Reagisce con una tripletta in mezz'ora a tutto il rumore post flop di Champions. Il fuoriclasse d'altronde non è in discussione. Ma forse questi gol aumentano ancor di più la rabbia per un fallimento europeo che lascia il segno.All.: stavolta la Juve non sbaglia l'approccio, Ronaldo archivia la pratica Cagliari in mezz'ora. Questi tre punti, però, hanno di conseguenza un sapore di beffa anche superiore proprio per questo.