Cagliari-Juventus 1-3 (primo tempo 0-3)



Marcatori: 10' & 25' (rig), 33' p.t Ronaldo (J), 16' s.t Simeone (C)



Assist: 10' p.t Cuadrado (J), 16' s.t Zappa (C)



Cagliari (3-5-2): Cragno; Ceppitelli (24' s.t Klavan), Godin, Rugani (35' Pereiro); Zappa (24' s.t Asamoah), Nainggolan, Duncan (35' s.t Deiola), Marin, Nandez, Joao Pedro, Simeone (35' s.t Cerri). All. Semplici



Juventus (4-3-3): Szczesny; Cuadrado (38' s.t Frabotta), de Ligt, Chiellini (25' s.t Bonucci), Danilo; Chiesa (38' s.t Arthur), Rabiot, Alex Sandro (34' p.t Bernadeschi); Kulusevski, Morata (25' s.t McKennie), Ronaldo. All. Pirlo



Arbitro: Gianpaolo Calvarese di Teramo



Ammoniti: 14' p.t Ronaldo (J), 18' p.t Cuadrado (J)