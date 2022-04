Il posticipo del sabato sera della 23a giornata è Cagliari-Juventus, una sfida nella quale i rossoblù cercano punti salvezza e la squadra di Allegri vuole riscattarsi dopo il ko con l'Inter.



LE ULTIME - Mazzarri senza Grassi squalificato, Rog dovrebbe giocare più avanzato vicino a Joao Pedro, davanti è testa a testa tra Keita e Pavoletti con il primo leggermente favorito. Carboni in vantaggio su Altare per completare la difesa con Goldaniga e Lovato. Oltre agli infortunati, Allegri dovrà fare a meno di De Sciglio e Morata squalificati. Confermato il centrocampo a due con Zakaria e Rabiot, davanti dovrebbe esserci Bernardeschi insieme a Cuadrado e Dybala.



IN TV - Il match sarà trasmesso in diretta tv su Sky e in streaming su Sky Go e DAZN.



Le probabili formazioni:



CAGLIARI (3-4-2-1): Cragno; Goldaniga, Lovato, Carboni; Bellanova, Deiola, Marin, Dalbert; Rog, Joao Pedro; Keita.



JUVENTUS (4-2-3-1): Szczesny; Danilo, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Zakaria, Rabiot; Cuadrado, Dybala, Bernardeschi; Vlahovic.