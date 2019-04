Quattro vittorie all'aritmetica certezza dell'ottavo scudetto consecutivo: alle 21 latorna in campo nel secondo anticipo della 30esima giornata di Serie A e lo fa in casa del, reduce dal successo sul Chievo a Verona.Allegri in Sardegna con una rosa ridotta al minimo per i tanti infortuni: assenti Cuadrado, Spinazzola, Barzagli, Khedira, Douglas Costa, Dybala, Perin, Mandzukic e Cristiano Ronaldo. Il bilancio tra Juve e Cagliari però fa sorridere i bianconeri: cinque successi negli ultimi cinque confronti in Serie A, quattro a rete inviolata; i rossoblù non battono i bianconeri dal novembre del 2009 (3 pareggi, 13 sconfitte) e hanno perso le ultime 7 gare casalinghe contro la Vecchia Signora. La squadra di Maran però è in striscia aperta: due vittorie consecutive in campionato, non arriva a tre di fila dall'ottobre del 2006; i sardi inoltre hanno vinto le ultime tre partite casalinghe.Fischio d'inizio alle 21, su Calciomercato.com la diretta di: Cragno; Srna, Ceppitelli, Pisacane, Lykogiannis; Faragò, Cigarini, Ionita; Barella; Joao Pedro, Pavoletti.: Szczesny; Caceres, Bonucci, Chiellini; De Sciglio, Emre Can, Pjanic, Matuidi, Alex Sandro; Bernardeschi, Kean.