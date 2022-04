La gara trachiude il sabato di Serie A: all'Unipol Domus arrivano i bianconeri di, estromessi definitivamente dalla lotta scudetto dopo il k.o. casalingo rimediato dall'Inter domenica scorsa. Ad attenderli,e un Cagliari mai così in difficoltà da mesi, e in cerca di punti utili nella lotta per non retrocedere. La Juve riparte daper provare a riaccendere la vena realizzativa di, i sardi ritrovanodopo lo stop imposto dal Covid.: Cragno; Altare, Lovato, Carboni; Bellanova, Marin, Deiola, Dalbert, Lykogiannis; Joao Pedro, Pavoletti.: Szczesny; Danilo, De Ligt, Chiellini; Cuadrado, Zakaria, Arthur, Rabiot, Pellegrini; Dybala, Vlahovic., incassando ben 11 gol: i sardi non arrivano ad almeno cinque KO di fila in Serie A da gennaio 2021, quando in panchina c’era Eusebio Di Francesco (sei in quel caso).Da inizio novembre ad oggi,: in nove partite in trasferta per i bianconeri sei vittorie e tre pareggi, con 18 gol segnati (esattamente due di media a match).Tra le squadre affrontate almeno 10 volte in Serie A, la Juventus è quella contro cuiha partecipato a meno gol: uno solo, la rete segnata allo Stadium nel 3-1 bianconero del 3 novembre 2018.L’attaccante della Juventusin Serie A, inclusa sia una rete nel girone d’andata con la maglia della Fiorentina (la sua prima su punizione diretta nella competizione), sia le sue prime reti nel massimo campionato (doppietta proprio in Sardegna il 10 novembre 2019).ENETSCORE_WIDGET:(match_center_plus