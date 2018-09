Ragnar Klavan, difensore del Cagliari, arrivato in estate del Liverpool, parla a la Gazzetta dello Sport: "Qui mi sto trovando molto bene, la squadra è buona e il tifo caloroso: c'è un ambiente sereno ed è l'ideale per far bene. Volevo una nuova sfida e scoprire un campionato nuovo di vertice. Merito di Lovren che mi ha messo in contatto con Srna, mi ha convinto lui. Attenzione a Romagna: sarà un pilastro della Nazionale del futuro. Maran è come Klopp, ti dice le cose con semplicità: te lo ripete finché non afferri il concetto".