Silvano Martina, agente tra gli altri di Altare del Cagliari, parla del futuro del suo assistito a CalcioNapoli24: "Lui giocava in Serie C, ha giocato poche partite e sono sicuro che nei prossimi anni un gol come quello di Osimhen non lo subirà più, anche perché lui di testa è molto forte. Dopo la partita l'ho sentito, erano dispiaciuti per la mancata vittoria e per il gol subito. D'altro canto erano comunque fiduciosi per la prestazione e per l'obiettivo di restare in Serie A. Lui ha la testa di un giocatore d'altri tempi. A gennaio lo voleva la Reggina e lui era pronto ad andare, ma Mazzarri ha bloccato tutto. A me ricorda De Ligt per la forza fisica che ha, ma quella che sarà la sua carriera lo dirà solo il tempo. Lui è un ragazzo serio ed un grande lavoratore. Notato da Giuntoli? Ora è presto, è importante che faccia una stagione importante con il Cagliari e lasciarlo crescere in tranquillità. Se chiamerà il Napoli ascolteremo. Poi vedremo quello che succederà, ha caratteristiche da giocatore da Serie A".