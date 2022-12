Il procuratore Pablo Bentancur intervenuto alla trasmissione radiofonica Quiero Futbol sull'emittente uruguayana Sport 890 ha parlato del futuro di Nahitan Nandez che potrebbe salutare il Cagliari a gennaio: "Ci sono due o tre proposte, mi ha chiamato Gattuso per portarlo al Valencia e ho avuto qualche contatto anche col ds. Lo richiamerò. - continua Bentancur soffermandosi poi sulla mancata convocazione per Qatar 2022 - Mi dice che non lo ha turbato ciò che è successo con la mancata convocazione al Mondiale, ma io sono sicuro di sì. Sono anche sicuro che nel suo futuro ritroverà nuovamente la nazionale”