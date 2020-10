Walter Zenga, ex allenatore del Cagliari, parla a L’Unione Sarda dell’esonero dell’ultima stagione coi rossoblù: “Mi sento come un fidanzato mollato senza un perché. Fa ancora malissimo. Ho lanciato tutti i giovani a disposizione e avuto a disposizione Nainggolan solo per due partite e qualche spezzone. In quelle gare abbiamo fatto bene. Ma il calcio è una ruota che gira. Forse fin dall’inizio non c’era la volontà di andare avanti insieme, resta amarezza, stavo bene a Cagliari. Di Francesco ha fatto bene, mica viene dalla luna. Mi sarei però aspettato una sua chiamata, mi è dispiaciuto”.