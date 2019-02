La protesta dei pastori per il prezzo del latte, in corso in tutta la Sardegna, ha bloccato la squadra del Cagliari in partenza per la trasferta in casa del Milan. Un gruppo di allevatori si è presentato al centro sportivo di Assemini sistemando le auto davanti al cancello e chiedendo di parlare con i giocatori rossoblù e con la società: "Vogliamo l'appoggio del club" hanno dichiarato.



Siamo qui pacificamente, vogliamo che la squadra si unisca alla nostra battaglia. Chiediamo che il latte venga pagato a prezzo di costo, più qualcosa per noi, per vivere. Siamo qui pacificamente". Gli allevatori avrebbero voluto che domani i rossoblù non avessero disputato la partita. "Cosa scriverebbero i giornali? Gara rinviata per neve? No, rinviata perché gli industriali del formaggio hanno fatto cartello sul nostro latte".





Un gruppo di giocatori ha versato del latte a terra per solidarietà. E a metà pomeriggio, la squadra è partita regolarmente alla volta di Milano. La solidarietà dei giocatori, espressa simbolicamente, è bastata perché tutto si concludesse.