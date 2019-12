Cagliari-Lazio 1-2 (primo tempo 1-0)



Marcatori: 8' p.t. Simeone (C), 48' s.t. Luis Alberto (L), 53' s.t. Caicedo (L)



Assist: 8' p.t. Joao Pedro (C), 53' s.t. Jony (L)



Cagliari (4-3-1-2): Rafael; Cacciatore, Pisacane, Klavan, Lykogiannis; Nandez, Cigarini (35' s.t. Oliva), Ionita (38' s.t. Faragò); Nainggolan (49' s.t. Deiola); Simeone, Joao Pedro. All. Maran



Lazio (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu (35' s.t. Caicedo); Lazzari, Milinkovic-Savic, Leiva (19' s.t. Cataldi), Luis Alberto, Lulic (11' s.t. Jony); Correa, Immobile. All. S. Inzaghi.



Arbitro: Maresca di Napoli



Ammoniti: 20' s.t. Luis Alberto (L), 21' s.t. Nandez (C), 32' p.t. Klavan (C), 1' s.t. Ionita (C), 11' s.t. Pisacane (C), 24' s.t. Cataldi (L), 54' s.t. Caicedo (L)