Cagliari-Lazio 3-0 (primo tempo 0-2)



Marcatori: 19' p.t rig Immobile (L), 43' p.t Luis Alberto (L), 17' s.t Felipe Anderson (L)



Assist: 43' p.t Felipe Anderson (L)



Cagliari (3-5-2): Cragno; Altare (12' s.t Carboni), Lovato, Goldaniga (32' s.t Ceppitelli); Bellanova, Grassi, Deiola (12' s.t Pavoletti), Marin, Dalbert (32' s.t Zappa); Joao Pedro, Pereiro (22' s.t Baselli). All. Mazzarri



Lazio (4-3-3): Strakosha; Marusic, Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Milinkovic, Leiva, Luis Alberto (42' s.t Basic); Felipe Anderson (39' s.t Romero), Immobile, Zaccagni (23' s.t Pedro). All. Sarri



Arbitro: Fabio Maresca di Napoli



Ammoniti: 18' p.t Altare (C), 27' s.t Marusic (L), 29' s.t Marin (C), 45' s.t +2 Lovato (C)



Espulsi: 43' s.t Marusic (L)