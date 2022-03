(sabato 4 marzo calcio d'inizio alle ore 20.45 in diretta su Dazn e Sky) è una gara valida per la 28esima giornata di campionato in, la nona nel girone di ritorno.- Mazzarri deve fare a meno dei vari Walukiewicz, Nandez, Rog, Strootman e Ceter. Altare e Gaston Pereiro partono favoriti nei ballottaggi con Carboni e Pavoletti.Dall'altra parte Sarri non può contare su Lazzari e Cataldi. Acerbi torna titolare al centro della difesa al fianco di Luiz Felipe, preferito a Patric. Radu e Felipe Anderson sono in vantaggio su Hysaj e Pedro.CAGLIARI (3-5-2): Cragno; Goldaniga, Lovato, Altare; Bellanova, Marin, Grassi, Deiola, Dalbert; Pereiro, Joao Pedro.LAZIO (4-3-3): Strakosha; Marusic, Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni.Arbitro: Maresca, assistenti Bindoni e Alassio, Cosso quarto uomo, Di Paolo e Zufferli al Var.