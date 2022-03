FORMAZIONI UFFICIALI

Lacerca un pronto riscatto dopo la sconfitta di domenica scorsa contro il Napoli. La squadra di Sarri fa visita al Caliari (fischio d’inizio alle ore 20.45, diretta Sky e Dazn) in una partita che mette in palio punti importanti sia per i biancocelesti, in chiave Europa, che per i sardi in chiave salvezza.ma contro la Lazio non vince da una vita, l’ultima volta il 19 maggio 2013.Per l’occasione Sarri rilancia, nei tre di centrocampo con. In attaccocon, in gran forma, e. Torna Acerbi in difesa. Per il Cagliarialle spalle dii parte dalla panchina.Cragno; Lovato, Altare, Goldaniga; Bellanova, Grassi, Marin, Deiola, Dalbert; Pereiro; Joao Pedro.: Strakosha; Marusic, Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto; Anderson, Immobile, Zaccagni.