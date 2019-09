Cagliari in campo in vista del Genoa. Questo il report ufficiale del club verso l'anticipo di venerdì: "Il gruppo rossoblù è tornato in campo a due giorni dalla sfida contro il Genoa, in programma venerdì alle 20.45 alla Sardegna Arena.



Questa mattina ad Asseminello lavoro tattico a squadre contrapposte, finalizzato allo sviluppo delle due fasi. La seduta era stata aperta dagli esercizi di attivazione e dalle esercitazioni tecniche a coppie. Chiusura con partita a metà campo. Radja Nainggolan ha proseguito nel suo programma personalizzato.



Nuovo allenamento giovedì mattina, alle 12.30 Rolando Maran incontrerà i media per la consueta conferenza stampa della vigilia, che potrà essere seguita in diretta streaming sui nostri canali".