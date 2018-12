: inoperoso per tutto il primo tempo. Nella ripresa sventa almeno un paio di minacce, ma non può nulla sulla punizione magistrale di Milik.: da terzino fa più fatica del solito. Attento in fase difensiva contro la coppia Zielinski-Ghoulam. Nel finale lascia il campo stremato.(Dal 41' s.t.: perfetto in marcatura su Milik nel primo tempo, nella ripresa si perde il polacco in 2-3 situazioni.(Dal 34' s.t.entra a freddo e causa il fallo ai danni di Mertens che porta al gol napoletano. Partita da incubo.): di testa le prende tutte lui, si conferma una pedina importante nella difesa di Maran.: va in difficoltà quando Malcuit lo punta. Si vede di rado nella metà campo avversaria.: qualche lampo di classe, poi solita partita strepitosa di grinta e sostanza. Da applausi.: primo tempo di carattere, si fa vedere con costanza a ridosso dell'area partenopea. Poi si schiaccia troppo.: recupera una quantità industriale di palloni in mezzo al campo. E quando la sfera finisce tra i suoi piedi la amministra nel migliore dei modi.: si sacrifica tanto in copertura, ma pecca di lucidità quando entra in possesso palla.: lavora bene spalle alla porta, facendo salire la squadra nei momenti di difficoltà.: in avvio di partita è il più vivace dei suoi. Poi cala alla distanza, divorandosi anche una ghiotta occasione da gol.(Dal 24' s.t.: il Cagliari tiene testa al Napoli fino al 90', difficile fare di più considerate le numerose assenze.