sul gol non ha colpe visto che Caputo è libero di colpire di testa sul secondo palo. Per il resto il Sassuolo, nonostante abbia il predominio del campo, non gli crea praticamente mai problemi.nel primo tempo vede arrivare gli avversari da tutte le parti e non sa come arginarli. Nella ripresa, anche dopo l’espulsione di Carboni, si compatta col compagno di reparto Ceppitelli e chiude tutti i varchi.dopo il primo tempo il voto forse era massimo un 4, si riscatta poi nei secondi 45’ di gioco costituendo una cerniera insuperabile.non è assolutamente ancora pronto per fare il titolare in Serie A. Seconda espulsione per doppia ammonizione nel giro di pochissime partite per lui, un affanno continuo, l’impressione è che questo palcoscenico sia ancora troppo per lui.spinta zero, rimane bloccato praticamente tutto il match, ma riesce comunque ad essere incisivo e concreto.: oggi forse è un po’ sottotono e ci può stare dopo aver tirato la carretta per tutte queste settimane. Ciononostante il suo voto è positivo, segno che anche quando non è in giornata rimane comunque uno dei migliori.onestamente impresentabile. Zenga continua a lasciar fuori per scelta tecnica Cigarini per far giocare lo sloveno in cabina di regia, ma l’ex Chievo passeggia per il campo e nemmeno i ritmi bassi di questo periodo riesce a tenere. Sostituito all’intervallo.(dal 1’ s.t.che sorpresa! Zenga lo manda in campo all’intervallo e lui coglie al volo l’occasione. Un paio di bei lanci lunghi, un altro paio di belle giocate palla a terra e davvero una grande qualità da parte del regista della Primavera del Cagliari)un leone, non molla veramente mai. Se il Cagliari nella ripresa rimette la testa fuori dal guscio è anche e soprattutto perché il centrocampista croato sale in cattedra. Assist per il gol di Joao Pedro, altri tentativi dalla distanza, azioni personali, coast to coast a perdifiato, rincorrendo tutto e tutti.(dal 45’ s.t.Boga è un avversario tra i più forti di tutto il campionato, ma l’ex Chievo se la cava alla grande. Come Faragò, non spinge mai, rimane bloccato dietro, a maggior ragione quando deve fare il terzino puro dopo l’espulsione di Carboni. Anche se non sempre in bello stile, ferma il temutissimo Boga.un fantasma. Molle, poco reattivo, zero qualità, prova una o due giocate, ma è stoppato subito, nessun’assistenza per Joao Pedro. Non è questo il giocatore su cui ha puntato il Cagliari lo scorso gennaio.(dal 1’ s.t.il suo ingresso cambia la partita. Il Cagliari trova profondità e l’argentino fa il suo solito grande lavoro che favorisce tutta la squadra. Encomiabile davvero)ritrova il gol che mancava dal pre-lockdown, gioca una partita di sacrificio, è forse quello che ci prova di più anche nel primo tempo, quando il Cagliari è inesistente. Un gol che vale tantissimo.veramente difficile commentare questa partita e dare il voto al tecnico rossoblù. Il Cagliari trova un punto dopo aver giocato uno dei primi tempi più brutti degli ultimi anni, dove non costruisce nemmeno un’azione da gol. Commette probabilmente l’errore di puntare ancora sul giovane Carboni, molto acerbo, perseverando nello stesso quando non lo toglie all’intervallo quando era già ammonito. E difatti, dopo 3’, della ripresa, il difensore sardo viene ammonito per la seconda volta e quindi espulso. Poi, però, a suo favore, cambia il Cagliari con due cambi nell’intervallo, con la squadra che trova il pareggio in maniera meritata. Ci sono voluti diversi ‘schiaffi’ per far svegliare i suoi.