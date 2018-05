Cagliari-Atalanta 1-0



Cragno 6,5: un'uscita insicura, un volo d'angelo su Freuler, poi normale amministrazione.



Faragò 6,5: spinge tanto sulla fascia di competenza, come sempre tra i più positivi dei suoi.



​Ceppitelli 7: chiude la stagione con un'altra prova da leader e con il gol che decide la sfida. Impossibile non ripartire da lui in vista della prossima stagione.



Pisacane 6,5: per tutta la partita morde le caviglie del Papu Gomez, sottoponendolo ad una marcatura asfissiante ed efficace.



​Lykogiannis 6,5: sempre attento in copertura, troppo poco propositivo in fase offensiva.



​Deiola 6,5: lotta come un leone su ogni palla. Qualche imprecisione di troppo, ma tanta grinta e buona volontà.



(Dal 71' Cigarini 6,5: entra e pennella l'assist al bacio per l'incornata vincente di Ceppitelli.)



Barella 6: non è brillante come al solito. Chiude la stagione con l'ennesima ammonizione ingenua, unico neo di un grande campionato a livello personale.



​Padoin 6,5: parte mezzala, chiude esterno di centrocampo. Ma la sostanza non cambia: ancora una gara solida e ordinata.



​Ionita 6: svaria per tutto il campo ma senza trovare mai la giusta posizione.



​Farias 7: con le sue accelerazioni è una costante spina nel fianco per la retroguardia atalantina. Un super intervento di Gollini gli nega la gioia del gol. Generosissimo e brillante.



(Dall'86' Cossu SV)



​Pavoletti 6,5: riceve pochissimi palloni per timbrare il tabellino, ma è preziosissimo all'interno della propria area su tutte le palle inattive.



(Dal 75' Sau SV)





All. Lopez 6,5: non è stata la partita della vita, ma le buone notizie che arrivavano da Napoli hanno sicuramente agevolato il compito dei rossoblù. E ora può esplodere la festa per una salvezza sofferta.