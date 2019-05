Cagliari-Udinese 1-2



Cragno 5,5: miracoloso su Teodorczyk e Ter Avest, si fa beffare dal cross di Hallfredsson.



Srna 6: si fa vedere poco in fase offensiva, ma dalla sua parte l'Udinese non sfonda quasi mai.



(Dal 33' s.t. Padoin SV).



Pisacane 6,5: solita prestazione ordinata e grintosa. Perfetta la sponda per l'incornata vincente di Pavoletti.



Klavan 5: troppe disattenzioni di posizionamento e in marcatura. Serata no per lui.



Lykogiannis 5,5: va sempre in difficoltà quando Ter Avest lo punta. Molto meglio nella metà campo avversaria.



Ionita 6: gara di sostanza, è sempre prezioso in entrambe le fasi di gioco.



Bradaric 5,5: qualche verticalizzazione interessante, niente di più.



(Dal 37' s.t. Cerri SV).



Barella 6: è meno brillante del solito. Ci prova due volte dalla distanza, l'esito è sempre lo stesso: palla alle stelle.



Castro 6,5: di gran lunga il migliore dei suoi. Inventa come solo lui sa fare, è sempre pericoloso con le sue progressioni palla al piede. Qualità e fantasia.



(Dal 22' s.t. Birsa SV).



Joao Pedro 5: rischia il pasticcio in avvio di gara, poi sciupa tutto quello che può.



Pavoletti 6,5: in area piccola non perdona, 16° gol con la specialità della casa.





Maran 5,5: la stagione si chiude con una sconfitta tra le mura amiche. Non il miglior modo per andare in vacanza, ma le note positive dal quale ripartire ci sono, eccome.