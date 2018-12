: portiere che merita la Serie A. Domenica molto impegnativa per lui. Può poco o nulla sul timbro di Cassata. Tarantolato sul colpi di testa di Ciofani. Si ripete sul sinistro di Beghetto.: chioccia di caratura internazionale. Un po' come Bruno Alves nelle scorse stagioni. In leggera difficoltà quando si elevano i ritmi del match. Spende un giallo su Campbell.: la forma smagliante di Campbell lo intimorisce. Falloso e lento nel pensare oggi. Rimandato oggi.Maran lo posiziona da stopper al posto di Pisacane. Ciofani è una torre difficile da spostare. Lui ci prova ma soccombe nella sfida individuale.: Zampano sembra Zambrotta sulla fascia destra. L'ex Juventus tenta in ogni modo di contenerlo, ma il motorino non si ferma. Si vede pochissimo in avanti.preferito all'esperto Cigarini in cabina di regia. Sventaglia troppo raramente abbasando quindi la velocità della manovra sarda. Ammonito anche lui nel primo tempo.(dal 16' s.t.: il suo ingresso per Bradaric aumenta la fisicità ma contemporaneamente diminuisce la qualità nel palleggio. Gli manca il solito fosforo per brillare).: l'unica nota positiva nel centrocampo ospite. Corre e alza il suo raggio d'azione con soventi inserimenti. Senza precisione le conclusioni consegnate a Sportiello.(dal 35' s.t..)pomeriggio languido e nero per l'espulsione rimediata nella ripresa per doppia ammonizione. Si scatena in un pressing isolato sull'impostazione arretrata dei locali. Nell'ombra per il resto.: i movimenti non mancano, la tecnica dovrebbe incutere timore nella difesa ciociara. Lui invece si ostina in giocate dal destino segnato. Qualche tiro scoccato senza precisione.allievo di Zeman nel Foggia di un tempo. Ormai bandiera isolana. Giudizio simile a Joao Pedro per lui. Tanto impegno in attacco, ma ci vuole altro per sfondare il muro gialloblu.(dal 16' s.t.incide quanto basta al posto di Sau. Concretizza l'invito di Joao Pedro per il pareggio).la boa rossoblu rimane ferma in mezzo al mare in attesa di rinforzi. Prendere palloni accerchiato dal tris difensivo ciociaro è un bel problema. Chiama Sportiello in una circostanza, ma il portiere canarino risponde alla grande.All.: pareggio incolore che però non modifica una stagione fino ad ora giusta e dignitosa. Dai sardi ci si aspettava di più per le pedine a disposizione. Prestazione non esaltante che però non macchia la tela rossoblu. La sua sagacia in panchina aiuterà il percorso del Cagliari.