Cagliari- Sassuolo 1-0: un'uscita stile Neuer nel primo tempo e una grande parata ad inizio ripresa consentono al Cagliari di conquistare la vittoria.: come sempre usa il possente fisico a suo favore per vincere un paio di duelli chiave.quando tornerà a casa si toglierà dalle tasche portafogli, chiavi e probabilmente anche Scamacca.: in versione "cozza" su Defrel. Quando c'è da mettere il piede non si tira veramente indietro.: altra grande prestazione in versione "trenitalia". Perfetto in fase difensiva, presente in quella offensiva.(dal 42' s.t: altra partita ed altro assist per il rumeno che dopo tempo sembra essere ritornato quello dello scorso anno. Fondamentale.: insieme a Deiola mette su un muro insuperabile.(dal 28' s.t: si piazza in regia e controlla gli attacchi ospiti con tranquillità): perfetto in fase di recupero, eroico in fase offensiva. Sua la rete che vale tre punti d'oro in chiave salvezza.(dal 23' s.t: per poco non trova un grandissimo gol da fuori area).: ritorna sull'out di sinistra e torna a macinare chilometri. Perfetto anche in fase difensiva.: il capitano è meno reattivo del solito ma nel complesso gioca una partita sufficiente.(dal 42' s.t: con lui in campo il Cagliari ritrova quella profondità offensiva che mancava da tempo. Lotta su ogni palla senza mollare mai. Quest'oggi è mancato solo il gol.(dal 23' s.t: tiene alta la squadra nel momento del bisogno).All.: il lavoro svolto nella mente dei suoi ragazzi si è visto. Decide (finalmente) di giocare offensivamente dal primo minuto di gioco trovando una vittoria fondamentale.