Cagliari-Salernitana 1-1quasi mai impegnato dalla squadra ospite. Da rivedere in occasione del gol, visto che poteva coprire meglio il suo palo.: è dalle sue parti che il Cagliari soffre maggiormente. Con la sua esperienza dovrebbe dare più sicurezza: partita tranquilla senza grosse difficoltà.: è il suo tunnel su Obi che fa partire l'azione del gol. Partita perfetta... se solo non avesse fatto partire il cross di Zortea.: prova a creare in fase offensiva ma sbatte troppo spesso sulla difesa granata.(dal 31' s.t: svolge il minimo richiesto con qualche sbavatura di troppo. Spesso assente nella fase di rifinitura.: serata sottotono per l'ex Parma. Lascia il campo a metà partita per via del cartellino giallo(dal 1' s.t: buona la fase da "collante" dei reparti ma da lui ci si aspetta di più nell'inventiva).: rovina tutto dimenticandosi di marcare Bonazzoli in occasione del pareggio ospite.: qualche buona discesa in fase offensiva ma nulla più. Perde qualche pallone di troppo. Si vede che ancora non è al meglio della condizione.(25' s.t: nel giorno del suo 33esimo compleanno trova il 35° gol con la maglia rossoblù).: sfiora più volte il gol di testa ma sulla strada trova un super Belec. Suo l'assist vincente per Pavoletti.: va vicino a mettere a segno il secondo eurogol di fila in rovesciata. Partita di grande sacrificio.(dal 37' s.tAll.: è vero che non è l'allenatore che scende in campo. Vero che ha rischiato (anche bene) inserendo 3 punte ma non meriti la sufficienza se non vinci in casa contro una diretta concorrente. Da rivedere l'aspetto mentale della squadra.