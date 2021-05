Cagliari-Fiorentina 0-0



Cragno 6: attento quando chiamato in causa ma mai chiamato a compiere interventi difficili.



Zappa 6: poche discese sull'out di sinistra ma attento in fase difensiva. Lascia il campo a meta garà per consentire al mister il cambio modulo.



(dal 1 's.t Carboni 6: entra e resta attento per tutti e 45 minuti. La scorsa partita era sembrato assente ma ha già recuperato alla grande).



Ceppitelli 6: insieme a Godin crea un muro insuperabile.



Godin 6: leader indiscusso della retroguardia. Dalle sue parti non si passa.



Lykogiannis 6: giornata più difensiva che offensiva per il greco. Copre bene sulla sua fascia.



(dal 40' s.t Cerri s.v)



Marin 5,5: prova qualche spunto ma non affonda come nelle ultime uscite.



(dal 29' s.t Deiola 6: aiuta con successo Duncan a centrocampo).



Duncan 6: si piazza in mezzo al campo e svolge il compito di diga con successo.



Nandez 6: meno "motorino" delle precedenti gare ma partita sufficiente nel complesso.



Nainggolan 6: buona la prova da trequartista. Fa da collante dei due reparti senza nessuna sbavatura.



Joao Pedro 5,5: il capitano rossoblù viene ingabbiato dalla difesa viola. Quest'oggi è apparso più spento del solito.



Pavoletti 5,5: lotta su ogni pallone, rientra in difesa ma in avanti è mancato qualcosa.



All. Semplici 6: minimo sforzo per il minimo risultato. Nel complesso ottiene un punto veramente d'oro.