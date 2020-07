Cragno 7: non deve compiere ‘miracoli’, come accaduto ad esempio a Roma contro la Lazio, ma è sempre attentissimo, ingaggia un duello contro Ronaldo e lo vince, ma chiude anche su Higuain, Bentancur e Muratore. Un finale di stagione da oscar.Walukiewicz 6,5: ha di fronte Higuain e Ronaldo, non due clienti facili, ma se la cava in maniera egregia, soffrendo quando c’è da soffrire, ma tenendo botta.Ceppitelli 6,5: guida la difesa in maniera ottimale, riscattando la pessima figura fatta contro Okaka qualche giorno fa.Klavan 6,5: idem come i compagni di reparto, tiene bene, regge l’urto del fortissimo attacco bianconero.Faragò 6: la spinta è poca, anche per dare equilibrio, viste le tre punte. Tiene la posizione e fa sempre il suo, partecipando peraltro al gol del vantaggio di Gagliano.Ionita 6: sprazzi del bel giocatore che si è sempre ammirato al Cagliari, sparito in questo 2020. Grinta, qualità, quantità, lascia una buona traccia.Rog 6: meriterebbe un 8 per il campionato che ha fatto, uno degli ultimi a mollare, sempre il primo a tirare la carretta, come oggi. Ammonito, era diffidato, salterà il Milan. Esce per infortunio e chiude così la stagione.(dal 2’ s.t. Paloschi 6: deve sgobbare più del solito perché c’è da difensre il risultato. Non ha praticamente mai occasione per mettersi in mostra in zona offensiva, ma fa un gran lavoro).Mattiello 6,5: l’assist per il gol di Gagliano e una partita attenta, fatta con grande concentrazione e attenzione.Joao Pedro 6,5: prende una botta nella prima parte di gara ed è condizionato, ma ha il merito di non mollare praticamente mai, riprendendo pian piano la condizione e crescendo man mano che la partita va avanti.(dal 44’ s.t. Pereiro s.v.)Simeone 7: una partita, la solita, di sacrificio, condita da un gran gol a Buffon. Bravo nelle sponde, ha anche un’altra chance, ma calcia alto. Rigenerato in questo post lockdown.(dal 39’ s.t. Birsa s.v.)Gagliano 7: che esordio! Si fa vedere subito nei primissimi minuti con una conclusione verso Buffon, poi, dopo 8’, segna da opportunista il suo primo gol in Serie A all’esordio da titolare e poi fornisce l’assist a Simeone per il 2-0. In mezzo, una partita gagliarda, dove tiene botta sui difensori bianconeri.(dal 1’ s.t. Lykogiannis 6: si posiziona a sinistra, nella sua posizione, e anche lui è intelligente a spingere con parsimonia, col compito di tenere il risultato di doppio vantaggio)All.: Zenga 6,5: l’ultima alla Sardegna Arena gli regala una gioia forse meritata, una vittoria 2-0 contro i Campioni d’Italia che cancella, in parte, un post lockdown difficile per il Cagliari.