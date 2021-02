Cagliari-Atalanta 0-1



Cragno 6: incolpevole sul gol. Per il resto non deve compiere grandi interventi.



Rugani 6,5: si pensava non avesse il ritmo partita ed invece eccolo qui, pronto ad annullare insieme a Godin l'attacco orobico.



Walukiewicz 5: con Zappa perde Muriel sul gol, rovinando così la sua partita.



(dal 45'+3 Cerri s.v)



Godin 7: il numero 2 rossoblù sembra esser tornata la diga difensiva che abbiamo ammirato ai tempi dell'Atletico Madrid. Impeccabile.



Zappa 5: dalla sua parte si soffre leggermente di più. Assente in fase offensiva. Ha sul groppone il gol di Muriel.



Marin 6: il nuovo ruolo mette in luce le sue qualità, a tratti timido ma finalmente a suo agio.



(dal 41' s.t Deiola s.v)



Nandez 6,5: leggenda narra che l'uruguagio stia ancora correndo in campo. Instancabile.



Lykogiannis 6: nel finale di gara soffre la pressione ospite ma nel complesso partita sufficiente.



Nainggolan 6: partita nel complesso sufficiente ma risultano ancora assenti le sue grandi giocate (e reti).



(dal 34' s.t Duncan s.v).



Joao Pedro 5,5: il capitano rossoblù trovo dinanzi un muro invalicabile. Poteva fare di più.



Simeone 6: partita di sacrificio per la punta argentina. Lotta su ogni pallone. Molto spesso il suo pressing ha messo in difficoltà le ripartenze degli orobici.



(dal 34' s.t Pavoletti s.v).



All: Di Francesco 6: finalmente ha ritrovato il suo Cagliari. Studia la partita nei minimi dettagli e complica i piani ad una big come l'Atalanta. Peccato per l'ennesima beffa subita nel finale.