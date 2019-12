Udinese-Cagliari 2-1



Rafael 6: sui tiri di De Paul e Fofana può fare poco, rischia molto quando si tratta di uscire palla al piede.



Faragò 5,5: Sema lo salta secco ogni volta, riuscendo ad arrivare fino alla linea di fondo; bravo nel fornire a Joao Pedro il pallone dell’1-1.



Pisacane 5: molto ingenuo nel farsi ammonire nel primo tempo, condizionando il resto della gara. Viene espulso in pieno recupero.



Klavan 6: l’unico a salvarsi dell’intera retroguardia: contiene egregiamente Lasagna, trovandosi poche volte impreparato.



Lykogiannis 5,5: dalle sue parti l’Udinese arriva poche volte sul fondo, copre relativamente bene gli spazi. Si vede poco in fase di spinta.



(dal 1’ s.t. Pellegrini 6: Maran lo inserisce per avere più spinta sulla sinistra; il terzino si propone bene e cerca fino all'ultimo un varco per il cross)



Ionita 5,5: tanta corsa per il centrocampista moldavo, che non riesce però a pungere la difesa bianconera.



Cigarini 5,5: in mezzo al campo si vede poco; il giro palla passa raramente dai suoi piedi.



Rog 5: si becca per tutta la durata del match con De Paul, che prima gli mostra un delizioso gol del vantaggio e poi lo porta a spasso per il campo. Si fa anche ammonire.



(dal 36’ s.t. Ragatzu sv)



Nainggolan 5,5: inizialmente sembrava essere in palla, creando occasioni importanti e gestendo bene il possesso del pallone. Poi si spegne, perdendo alcune volte il possesso della sfera.



Joao Pedro 6,5: il suo gol del pareggio dura solo alcuni secondi; continua la sua incredibile striscia positiva.



Simeone 5,5: soltanto un’ora di gioco per il Cholito. Ha una sola occasione per beffare il connazionale Musso, ma il suo colpo di testa finisce alto.



(dal 15’ s.t. Cerri 6: fa alzare la squadra con il suo ingresso; poco pericoloso verso la porta di Musso)



All. Maran 6: il suo Cagliari gioca bene, ma dopo lo svantaggio si spegne un po'. Seconda sconfitta di fila.