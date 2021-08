Cagliari-Spezia 2-2: meno attento e reattivo del solito. Il portiere rossoblù è incolpevole sul primo gol ma forse poteva uscire prima sul secondo.: lento e macchinoso nei movimenti difensivi. Nel primo tempo sbaglia clamorosamente un gol a porta sguarnita.(dal 18' s.t: entra per fare il terzo centrale e non l'esterno di centrocampo, coprendo a dovere la sua parte di gioco).: dirige la difesa con preziose indicazioni tattiche. Dalle sue parti gli attaccanti avversari non sono passati facilmente.(dal 29' s.t: entra per uno stremato Godin e con esperienza controlla la situazione).: meno attento del solito. Quest'oggi sono mancate le sue sovrapposizioni in fascia. Per poco non concede un rigore agli ospiti sul 2 a 1.(dal 39' s.t: converte i fischi dei suoi tifosi in applausi dopo pochi minuti di gioco. Doveva riconquistare la fiducia del popolo rossoblù e lo fa lottando su ogni singolo pallone. Il più pericoloso.: perde Bastoni nell'azione del raddoppio ospite. Si riversa più volte in attacco senza trovare la gioia personale.(dal 18' s.t: da il via all'azione del primo gol dei sardi): i suoi lanci e cambi di gioco sono mancati al gioco rossoblù. Nonostante tutto esce a testa alta in un match "duro" a centrocampo.: assente per oltre un tempo di gioco, poi torna sui suoi passi e sforna l'assist per la prima rete di Joao Pedro.: Amian e Verde lo costringono agli straordinari in difesa, dovendo rinunciare alle sue solite discede di fascia.: il capitano prende per mano i suoi nel momento del bisogno e con una doppietta rimette in ordine la situazione.: lotta su ogni palla senza mai trovare la via della porta avversaria. Suo però il guizzo che ha procurato il rigore del pareggio.(dal 39' s.tAll.: un punto in rimonta salva la sua giornata. Contro uno Spezia in "crisi di giocatori" aveva il compito di centrare la vittoria. Partita comunque da non buttare del tutto perché la squadra ha mostrato delle belle cose.