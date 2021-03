Spezia-Cagliari 2-1: incolpevole sul primo gol, forse poteva fare di più sul secondo.: perde più volte Farias nel corso della partita. Sua la sponda per Pereiro per le speranze finali.: dopo il gol subito entra in confusione rischiando di concedere ai padroni di casa il secondo gol.: suo l'errore che porta al primo gol spezzino. Nel secondo non prova nemmeno a disturbare l'autore del gol.(dal 36' s.t: poche le sgroppate sulla fascia di sinistra. Attento però nella fase difensiva.(dal 24' s.t: entra e crea subito scompiglio. E' sua la rete che riapre il match ridando speranza ai suoi).: pericoloso con le sue incursioni ma un po' troppo assente nella fase di pressing.: giornata no per il centrocampista ghanese. Troppi gli errori in fase di impostazione..(dal 36' s.t: spesso in difficoltà, le sue giocate sono mancate come il pane.: l'uruguaiano si assenta per gran parte della partita. Nel finale sfiora più volte il gol del pareggio.: il VAR nega al brasiliano la rete del pareggio all'ultimo secondo. Nel complesso partita sufficiente.: difende qualche pallone ma nulla di più. Quasi mai cercato a dovere dai suoi compagni.(dal 24 s.t: entra e crea pericolo sin da subito. Il voto è condizionato fortemente da un clamoroso gol sbagliato a porta sguarnita)carica la squadra nel finale di gara ma non basta. Il suo centrocampo è stato sovrastato da quello spezzino. Forse serviva qualche cross di più. Perde una gara che valeva doppio.