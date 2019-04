Cagliari-Juventus 0-2



Cragno 6: non può nulla si due gol della Juve, evita il peggio con un paio di interventi importanti.



Srna 5: troppo timido in fase di spinta, inguardabile la diagonale in occasione del raddoppio di Kean.



Pisacane 5,5: è in ritardo sul terzo tempo di Bonucci. La posizione tra linee di Bernardeschi gli crea diversi problemi, prestazione in calo rispetto alle ultime uscite.



Ceppitelli 5: da un suo retropassaggio sciagurato nasce il corner del vantaggio bianconero. Poi le progressioni di Kean lo mettono in costante difficoltà.



Lykogiannis 4,5: l'impatto con il match è un incubo. De Sciglio spinge e lui non riesce a contrastarlo con efficacia. Non si vede mai nella metà campo avversaria.



Faragò 5,5: ci mette tanta buona volontà, ma quando entra in possesso palla sbaglia quasi sempre la giocata.



(Dal 31' s.t. Padoin SV). Cigarini 6: in mezzo al campo è l'unico che gestisce la palla con intelligenza. Qualche errore di troppo, ma nel complesso prova positiva.



Ionita 5,5: macina kilometri su kilometri, senza però incidere sulla gara.



(Dal 23' s.t. Birsa SV).



Barella 5,5: si accende ad intermittenza. Alterna spunti interessanti a momenti di pausa e la Juve ne approfitta per fare il bello e il cattivo tempo senza lasciare il segno.



Joao Pedro 5: nel primo tempo si abbassa sulla linea dei centrocampisti per cercare palloni giocabili, poi sparisce dal campo.



(Dal 31' s.t. Cerri 6: vivacizza il finale con qualche giocata personale e con tanta grinta).



Pavoletti 5,5: Chiellini lo segue come un'ombra e gli concede pochissime opportunità. Partita di sacrificio e senza gloria.





All. Maran 5: gara da dimenticare. Probabilmente la testa era già proiettata verso la prossima sfida contro la Spal, ma i tifosi si aspettavano una prova di carattere contro la capolista.